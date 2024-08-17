Вокруг ЗАЭС и Курской АЭС ситуация продолжает ухудшаться - Росатом

В ходе переговоров с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси глава Росатома Алексей Лихачевзаявил, что ситуация продолжает ухудшаться вокруг ЗАЭС и Курской АЭС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.



Ключевой темой разговора стала ситуация вокруг Курской и Запорожской АЭС, указано в сообщении. "В ходе разговора Алексей Лихачев подчеркнул, что ситуация вокруг обеих атомных станций продолжает ухудшаться", - сообщили в пресс-службе.



