Волков об ударе Киева по иранскому судну: Это очередная попытка стянуть на себя медийное внимание

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В интернете разлетелась информация о том, что Киев атаковал иранское торговое судно в Каспийском море. Атака может быть связана с предстоящим визитом Владимира Зеленского в Соединенные Штаты. Об этом в подкасте "Волков и Сыч" заявил ведущий Андрей Сыч.

"Факт удара уже подтвердило Министерство иностранных дел Ирана. КСИР пару часов назад выложил фотографию, где показал, что иранские дальнобойные ракеты покрывают и Украину. Я думаю, что, может быть, это ответ Зеленского на это", - предположил ведущий Алексей Волков.

Эксперт считает, что это вряд ли может быть попыткой выслужиться перед президентом США Дональдом Трампом: "Откровенно говоря, выслужиться уже Зеленскому в отношениях с Трампом очень сложно. Там слишком уже было много вранья и того, что американцы называют "плохая кровь".

quote Возможно, это просто очередная попытка стянуть на себя медийное внимание. Алексей Волков

При этом ведущий предупредил о возможных серьезных последствиях. "Тем не менее, это не очень хорошая история, ведь если еще и полетит в Украину с Ирана, то там точно уже пиши пропало", - обозначил он.

По оценке же Андрея Сыча, удар напрямую связан с запланированной на 28 июля встречей Зеленского с американским руководством. "Думаю, встреча будет выглядеть пафосно, когда ты приезжаешь и говоришь: "Вот европейцы тебя не поддерживают на Ближнем Востоке, а я, видишь как, давай мне еще денег и оружие", - заключил он.

Таким образом, по мнению эксперта, атака на иранское судно в Каспийском море может быть попыткой Киева продемонстрировать свою активность и полезность Вашингтону накануне визита, однако риски дальнейшей эскалации в этом случае значительно возрастают.