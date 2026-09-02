Volkswagen готовится к ликвидации производства на заводах Германии

Немецкий автогигант Volkswagen готовится к радикальной ликвидации внутреннего производства. Согласно секретному документу, который приводит издание WirtschaftsWoche, концерн планирует полностью остановить выпуск машин в четырех городах в ближайшие годы.

Руководство признает: старые бизнес-модели больше не выдерживают конкуренции. Чтобы выжить, автогигант переносит мощности на более дешевые площадки в Чехию, Словакию и Польшу.