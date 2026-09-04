Volkswagen одобрил сокращение 50 тыс. рабочих мест

Промышленный флагман Германии идет ко дну и тянет за собой всю экономику. Volkswagen утвердил антикризисный план с сокращением 50 тыс. сотрудников по всему миру.

Кроме того, в автоконцерне намерены вдвое уменьшить модельный ряд. Автопроизводитель сталкивается с растущей конкуренцией со стороны Китая в Европе, а также с таможенными сборами при поставках на рынок США.

Наблюдательный совет автоконцерна одобрил так называемый "План будущего - 2030". Затраты на реструктуризацию могут составить до 10 млрд евро.