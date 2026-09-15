Volkswagen предполагает уволить до 100 тыс. сотрудников

Руководство корпорации Volkswagen пытается отыскать выход из совершенно отчаянной ситуации, в которой находится. Компания почти маниакально урезает расходы, пытаясь сохранить рентабельность. 15 сентября, в частности, стало известно, что в 2029 году прекратится выпуск машин марки Seat, которая принадлежит Volkswagen. Ранее сообщалось о закрытии четырех предприятий концерна в самое ближайшее время.

В Германии и за ее пределами предполагается уволить до 100 тыс. сотрудников. Даже попытки диверсификации производства и перевода его на военные рельсы пока не приносят особых результатов. Начать производство узлов ПВО собираются на заводе в Оснабрюке, но и там персонал все равно придется сокращать.