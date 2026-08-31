Экономический кризис в Германии вынудил Volkswagen пойти на беспрецедентный шаг. Издание Bild раскрыло отчаянный план руководства автогиганта по спасению двух заводов от полного закрытия.

Чтобы избежать банкротства и массовых увольнений, одну из производственных площадок эвакуируют из Китая обратно в ФРГ, а вторую переоборудуют под нужды ВПК. Отныне вместо гражданских автомобилей немецкий конвейер начнет штамповать военную продукцию для бундесвера: тяжелые армейские грузовики и боевые беспилотники.

Эксперты признают, что вынужденная милитаризация - последняя попытка спасти Volkswagen от краха на фоне разрушительной политики Берлина, лишившей страну дешевых ресурсов.

Фото РИА Новости