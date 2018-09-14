Печальная новость для автолюбителей. Volkswagen объявил о завершении производства модели Beetle, или “Фольксваген-жук". Теперь компания сконцентрируется на выпуске более семейных моделей и электрокаров. “Жук” с его почти 70-летней историей признан легендарным. Это самая массовая машина в истории автомобилестроения. Начиная с 1938 года с конвейера вышло более 20 миллионов этих машин.