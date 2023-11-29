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Volkswagen планирует в ближайшие годы провести массовые увольнения сотрудников

Высокие расходы и низкая результативность вынудили компанию Volkswagenразработать масштабный план снижения расходов, передает агентство Reuters. Он позволит сберечь 11 миллиардов евро и хоть немного минимизировать ущерб от угасающего спроса на продукцию. Правда, по традиции разменной монетой в капиталистической машине выступают люди. Volkswagen намерен в ближайшие годы провести массовые увольнения сотрудников.

"Мы больше не конкурентоспособны как бренд из-за наших процессов и высоких издержек", - заявил директор легкового подразделения концерна.

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