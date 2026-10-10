Волна насилия обнажила паралич системы безопасности Польши. Очередное нападение зафиксировали сегодня в Варшаве. 21-летняя учащаяся бросилась с ножом на 17-летнюю девушку. Пострадавшая доставлена в больницу с ранением в предплечье. Травмы получили еще 2 человека. Злоумышленница задержана, мотивы ее действий пока неизвестны.

Это уже третье вооруженное нападение за одну неделю. Ранее в городе Остроленка от рук 19-летнего студента пострадали 9 человек, а в Мазовецком воеводстве 15-летний бывший ученик начальной школы напал на уборщицу этого заведения; женщина впоследствии скончалась в реанимации.

Из-за серии нападений в Польше возникла паника. Полиция усилила охрану учебных заведений и сообщила о задержаниях подростков, которые публикуют угрозы в интернете. Выявлены попытки пронести в школы ножи и другие острые предметы. Пока чиновники заняты популизмом, реальные меры по защите учащихся и педагогов до сих пор не приняты.