3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Волна арктического холода покидает средний запад США
Потепление привело к образованию ледяных заторов на озере Мичиган и на реке Чикаго. Синоптики не исключают возможности наводнений. А местные жители пока любуются ледяными торосами и прочими чудесами природы. Льдом покрыто почти 95 % поверхности озера Мичиган, что наблюдается крайне редко. В штате Иллинойс температура упала до минус 34 градусов, в отдельных населенных пунктах 45 ниже ноля. Метеорологи связывают резкое похолодание в США с внезапным потеплением на Северном полюсе. Оно было вызвано теплым фронтом из Марокко.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва
В лобовой аварии погиб пассажир, микроавтобус въехал в гужевой транспорт - обзор ДТП
Большегруз загорелся из-за короткого замыкания, рыбак сократил путь и потерялся - обзор ЧП
Более 50 человек остались без отдыха и денег - сотрудница турагентства присваивала деньги клиентов