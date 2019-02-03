Волна арктического холода покидает средний запад США

Потепление привело к образованию ледяных заторов на озере Мичиган и на реке Чикаго. Синоптики не исключают возможности наводнений. А местные жители пока любуются ледяными торосами и прочими чудесами природы. Льдом покрыто почти 95 % поверхности озера Мичиган, что наблюдается крайне редко. В штате Иллинойс температура упала до минус 34 градусов, в отдельных населенных пунктах 45 ниже ноля. Метеорологи связывают резкое похолодание в США с внезапным потеплением на Северном полюсе. Оно было вызвано теплым фронтом из Марокко.