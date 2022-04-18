Волна насилия в США: в Северной Каролине за выходные произошли четыре массовые стрельбы

Очередная волна насилия захлестнула США. Только в Северной Каролине за минувшие выходные произошли четыре массовые стрельбы. Больше всего пострадавших в торговом центре "Колумбиана центр" и ресторане "Карас Лаунж". В общей сложности количество раненых превысило 20 человек.

Накануне звучали выстрелы и в Питтсбурге (штат Пенсильвания). В ходе вечеринки, на которой присутствовали более 200 человек, завязалась потасовка, которая после переросла в перестрелку. Погибли 2 несовершеннолетних, еще 11 госпитализированы. Полиция проводит расследование.