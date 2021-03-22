Волна протестов на планете достигла небывалого размаха - кажется, настолько взрывоопасной ситуация не была со времен Вьетнамской войны и студенческих бунтов 70-х. Горящие авто, клубы газа, ожесточенные схватки с полицией - все это стало обыденной картиной в Европе и за ее пределами. Бесконечные локдауны и попытки властей в разных странах воспользоваться COVID-ситуацией для установления тотального контроля над обществом выливаются в настоящие уличные сражения.





Бристоль: ранены десятки полицейских, сожжены 12 автомобилей



Олег Романов рассказывает.

Репортажи из Бристоля напоминают фронтовые сводки - в городе с населением в 800 тысяч человек протесты обрели характер взаимной истребительной войны. Британский телеведущий Пирс Морган в газете Daily Express называет бунтовщиков "зверьем, которое нападает на полицейских с нечеловеческой жестокостью". Действительно, по меньшей мере 20 "бобби" ранены, 12 их служебных автомобилей сожжено - и все за один только вечер



Все началось с мирной демонстрации, в которой приняли участие около 7 тысяч человек. Причиной массового недовольства британцев стал новый законопроект, рассмотренный в первом чтении парламентом. За вандализм в отношении памятников теперь есть риск отправиться за решетку на 10 лет. Это установление должно положить конец любым попыткам выразить свой протест посредством уничтожения монументов, как это было прошлым летом, когда, например, борцы с расизмом атаковали изваяния Черчилля и других исторических деятелей. Любое неповиновение полиции, любая акция, которая не прекращена по первому требованию властей, может обойтись участникам в 2 с лишним тысячи фунтов штрафа - причем, это касается даже одиночных пикетов. Сила может быть применена полицией и к формально мирным манифестантам, если они не разошлись тотчас же, как только им было велено. "Килл зе билл" - "Прикончи билль": такой лозунг теперь зажигает людские массы по всей Британии, но в Бристоле это обрело какой-то совершенно небывалый размах - кажется, люди здесь совершенно отчаялись защитить свое право на протест мирными средствами.

Кофепитие в поддержку свободы завершилось задержаниями



В сравнении с бушующей Великобританией, Нидерланды выглядят много более мирными: здесь протесты против локдауна проводятся по заветам Ганди: "Не противьтесь насилию, победу принесет вам стойкость духа!". В Амстердаме люди собрались на кофейную вечеринку в защиту своей свободы - их, этих местных спартанцев, было около 300 человек. Полицейские призвали собравшихся разойтись и не нарушать карантин, а потом пустили в ход дубинки и водометы. Не меньше половины участников кофепития в защиту свободы задержано. В местных СМИ введена негласная цензура на информацию о беспорядках - да, о них упоминают петитом, но первополосная тема в газетах - права турецких женщин. Причина понятна: ситуация в стране уже много месяцев остается взрывоопасной - в январе и феврале, в ответ на установление комендантского часа, здесь началось подлинное восстание в большинстве крупных городов.



Карнавал пресекли с применением слезоточивого газа



Но поводом "тащить и не пущать" в ковидную пору становится уже даже не сопротивление или неповиновение, а простое желание выбраться из-под замка, чтобы глотнуть свежего воздуха. В итоге этот самый свежий воздух часто оказывается в изрядной степени замешанным на слезоточивом газе. В Марселе публика после долгих месяцев затворничества вышла на улицы - даже не протестовать, но просто поглядеть, кто там из соседей жив-здоров:

"Целый год мы прожили в одной лодке - только теперь из трюма выбрались на солнце наконец!"

"В такой день дома оставаться просто невозможно - хоть свежим воздухом надо подышать впервые за 12 месяцев!"

"Невозможно остановить жизнь на целый год - надо менять подходы!"







Во Франции объявлено о приходе 3-й эпидемической волны, и полиции по этому случаю даны самые широкие полномочия: вот и теперь блюстители порядка дождались, пока 10-тысячная толпа чуть поредеет, а потом взялись ее рассеивать. Весеннее солнышко затянуло слезоточивым газом, а самых невезучих участников карнавала препроводили в целях защиты от коронавируса в полицейский участок, где и оштрафовали