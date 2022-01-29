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Волна протестов прокатилась по Канаде, Германии, Франции
Канада. Здесь протестуют дальнобойщики. В столицу прибыли первые грузовики участвующих в масштабной акции против ковидных ограничений в стране. Десятки фур припарковались вдоль одной из обочин центральной улицы Оттавы. Водители намерены добиться отмены новых правил об обязательной вакцинации при пересечении канадско-американской границы.
Протесты фермеров в Германии
Примеру канадских дальнобойщиков последовали фермеры из Германии - протестующие аграрии на тракторах заблокировали основную федеральную трассу, ведущую в город Шверин. Они требуют реформ в области сельского хозяйства.
Общенациональная забастовка во Франции
Протестует и Франция - там прошла общенациональная забастовка: на работу не вышли представители сферы образования, транспорта, СМИ. В уличных акциях приняли участие 100 тысяч французов - они требуют увеличения минимальных зарплат и пенсий, а также изменения социальной политики государства.
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