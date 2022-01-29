Волна протестов прокатилась по Канаде, Германии, Франции

Канада. Здесь протестуют дальнобойщики. В столицу прибыли первые грузовики участвующих в масштабной акции против ковидных ограничений в стране. Десятки фур припарковались вдоль одной из обочин центральной улицы Оттавы. Водители намерены добиться отмены новых правил об обязательной вакцинации при пересечении канадско-американской границы.

Протесты фермеров в Германии

Примеру канадских дальнобойщиков последовали фермеры из Германии - протестующие аграрии на тракторах заблокировали основную федеральную трассу, ведущую в город Шверин. Они требуют реформ в области сельского хозяйства.

Общенациональная забастовка во Франции