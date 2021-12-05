Волна протестов против карантинного произвола прокатилась по Европе

Волна протестов против карантинного произвола вновь прокатилась по Европе: на улицы вышли граждане Испании, Ирландии, Австрии, Германии, Нидерландов, Франции и других стран. Жители Старого Света встревожены вторжением в частную жизнь полицейских под видом ограничительных мер.



Людей беспокоит не столько обязательная вакцинация, сколько то, что зеленый паспорт стал главным документом гражданина, который и определяет его права.

Причем ни в одной конституции подобное не предусмотрено. Отсутствие такой бумаги может быть основанием для полицейского допроса, штрафа, задержания, а в Австралии даже для заключения на несколько недель в карантинный лагерь. В Берлине акции вылились в драки и задержания.