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Волна протестов против карантинного произвола прокатилась по Европе
Волна протестов против карантинного произвола вновь прокатилась по Европе: на улицы вышли граждане Испании, Ирландии, Австрии, Германии, Нидерландов, Франции и других стран. Жители Старого Света встревожены вторжением в частную жизнь полицейских под видом ограничительных мер.
Людей беспокоит не столько обязательная вакцинация, сколько то, что зеленый паспорт стал главным документом гражданина, который и определяет его права.
Причем ни в одной конституции подобное не предусмотрено. Отсутствие такой бумаги может быть основанием для полицейского допроса, штрафа, задержания, а в Австралии даже для заключения на несколько недель в карантинный лагерь. В Берлине акции вылились в драки и задержания.
В Германии ужесточают карантинные ограничения
В последние дни в Германии резко ужесточено карантинное законодательство: непривитые теперь имеют право на посещение лишь продовольственных магазинов. Собираться им можно не более чем вдвоем, если речь идет не о членах своей семьи. В ближайшие дни Берлин собирается принять закон о всеобщей обязательной вакцинации.
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