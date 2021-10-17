Волна протестов захлестнула Европу

На улицы люди выходят с разными требованиями. Во Франции желтые жилеты недовольны очередным повышением цен на топливо. Другие протестуют против введения паспортов здоровья и обязательной вакцинации. Власти на уличный диалог не идут. Полиция в ответ на протестные лозунги применяет слезоточивый газ.