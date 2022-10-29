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Волна протестов захлестнула практически весь Старый Свет

Без света, тепла, доступного топлива и права на лучшую жизнь. Волна протестов захлестнула практически весь Старый Свет. Масштабная акция вспыхнула в Германии. Местные жители продолжают выступать против роста цен, инфляции и поставок оружия на Украину. В ответ полиция пускает в ход дубинки.

Кризисная забастовка в Варшаве

"Кризисная забастовка" в столице Польши. Сотни людей вышли на улицы Варшавы. Протестующие недовольны тем, как местные власти справляются с аналогичными проблемами.


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Мы достигли критической точки. К этой ситуации нас подтолкнули наши политики, наши правители. Энергокризис угрожает нам всем. Он никогда не был настолько серьезным, как сегодня. И политики знают, что он поглощает нас.


Статистика в Польше неутешительная. Цены на потребительские товары и услуги в сентябре выросли на 17,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Условия работы во время информационной войны, сила личного бренда и противостояние фейкам. Эти темы накануне обсуждали во время IX Форума молодых журналистов в столице.

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