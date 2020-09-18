Волнения в индийском штате Керала

В индийском штате Керала полиция применила силу и водометы против демонстрантов. Протестующие требуют отставки министра высшего образования. Его подозревают в причастности к контрабанде золота. Возмущение обостряет сложная ситуация в стране, сложившаяся на фоне стремительного роста числа зараженных коронавирусом, падения экономики и сокращения рабочих мест.



