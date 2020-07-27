Волонтер из Руанды сознался в поджоге собора в Нанте

Обвиняемому в поджоге собора в Нанте назначена психиатрическая экспертиза. Напомним, вчера полиция арестовала 39-летнего выходца из Руанды, который на добровольной основе помогал церковной службе. Мужчина сам обратился в органы с признанием, что это он организовал поджог старинного собора. Его мотивы выясняются, однако местные СМИ пишут, что преступление он мог совершить от бессилия перед французскими властями: мужчина безуспешно пытался получить статус беженца, он должен был покинуть Францию еще осенью прошлого года. Обвиняемый признался, что поджег собор в трех местах. Уничтожены часть витражей, старинные картины и старейший орган Франции. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы и 150 тысяч евро штрафа.



