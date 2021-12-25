Волонтерам, помогавшим беженцам в Литве, назначен штраф в 100 евро каждому

Литва оказалась в щекотливом положении. После того как Страсбургский суд указал не возвращать четверых пакистанских беженцев, Вильнюс будет обязан рассмотреть их прошения о предоставлении убежища. Но от агрессивной политики в миграционном кризисе Литва отказываться не собирается. 25 декабря стало известно об административном наказании для волонтеров, помогавших беженцам. Погранслужба обвинила активистов в "укрывательстве мигранта с неясными целями". В ведомстве считают, что группа молодых людей хотела провести "показательную операцию по спасению". Каждого волонтера оштрафовали на 100 евро.