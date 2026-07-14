В сложную игру превратились отношения Польши и Украины, где историческая память и экономические интересы используются исключительно ради сиюминутной выгоды.

Спиридон Килинкаров, депутат Верховной рады Украины V-VII созывов:

"На самом деле противоречия по историческим аспектам взаимоотношений возникают не впервые. Если бы для Польши это было очень важно, они были бы последовательны в этих вопросах. Но, к большому сожалению, они далеко не последовательны. Потому что у них были периоды, когда они актуализировали тему Волынской резни, а были периоды, когда они просто забывали и плотно сотрудничали, дружили, обнимались, хлопали друг друга по плечам, и все у них было прекрасно и хорошо. Поэтому я утверждаю, что тема Волынской резни не будет закрыта никогда. Почему? Потому что это очень выгодно обеим сторонам: в нужный момент актуализировать тему Волынской резни, получить определенные политические дивиденды, мобилизовать свой электорат - это очень приятная история для политиков, к сожалению. Это большая трагедия, но приятная история для политиков".