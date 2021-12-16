Вооруженная группировка захватила штаб-квартиру премьер-министра в Ливии

Очередной пример последствий наглой и безнаказанной работы "демократизаторов". В Ливии вновь госпереворот. Вооруженная группировка блокировала штаб-квартиру премьер-министра. Согласно источникам, высшее руководство страны было переведено в безопасное место. Обстановка в Триполи напряженная, во многих частях города перебои с электричеством. Все вооруженные формирования вокруг столицы приведены в состояние повышенной готовности. К окраинам стягиваются бойцы различных группировок с боевой техникой. И все это происходит за неделю до запланированных в стране новых президентских выборов. Напомним, после убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. Страна расколота. Там постоянные мятежи и непрекращающаяся гражданская война. И что самое неудивительное - отношение Запада. Толерантные "демократизаторы", которые вторглись в Ливию и развалили ее, теперь активно обвиняют эту страну в массовом трафике запрещенных товаров и нелегальной миграции.