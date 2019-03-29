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Вооруженная полиция оцепила центральную мечеть Лондона

По данным газеты "Сан", стражи порядка ищут подозреваемого, который ударил ножом мужчину в этом районе города. Сообщается, что пострадавший скончался в больнице от ран. Полицейские уточняют, что не рассматривают произошедшее как теракт. Поиски нападавшего продолжаются.

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