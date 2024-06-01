Вооруженное нападение в Германии, вялотекущая гражданская война в Швеции, пугающий рост преступности во Франции

1 июня в немецком городе Хаген неизвестный открыл стрельбу по прохожим. Ранены несколько человек, а преступнику удалось скрыться. Полиция сообщает, что поиски стрелка ведутся не только в самом Хагене, но также в прилежащем регионе. Мотивы преступника неизвестны. Инцидент произошел на следующий день после того, как в немецком Мангейме было совершено нападение на представителя партии "Альтернатива для Германии". Преступник-мигрант нанес несколько ударов ножом политику, а потом и полицейскому. Другой блюститель порядка застрелил преступника. Только за последние полгода на представителей "Альтернативы для Германии" было совершено 26 нападений.