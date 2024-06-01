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Вооруженное нападение в Германии, вялотекущая гражданская война в Швеции, пугающий рост преступности во Франции

1 июня в немецком городе Хаген неизвестный открыл стрельбу по прохожим. Ранены несколько человек, а преступнику удалось скрыться. Полиция сообщает, что поиски стрелка ведутся не только в самом Хагене, но также в прилежащем регионе. Мотивы преступника неизвестны. Инцидент произошел на следующий день после того, как в немецком Мангейме было совершено нападение на представителя партии "Альтернатива для Германии". Преступник-мигрант нанес несколько ударов ножом политику, а потом и полицейскому. Другой блюститель порядка застрелил преступника. Только за последние полгода на представителей "Альтернативы для Германии" было совершено 26 нападений.

"Экспресс" характеризует ситуацию в Швеции как вялотекущую гражданскую войну

Криминогенная ситуация в Европе быстро выходит из-под контроля властей. Британское издание "Экспресс", например, характеризует ситуацию в Швеции как вялотекущую гражданскую войну. Издание сообщает, что в 2022 году в стране зарегистрировано около 400 перестрелок. Власти Швеции не в силах обуздать рост преступности: этнические банды безнаказанно совершают самые чудовищные насильственные преступления, некоторые районы столицы и ряд провинциальных городов находится под практически полным контролем бандитов.

Пугающий масштаб приобрел и рост преступности во Франции

Наркоторговцы берут под контроль целые города. В Марселе конфликты все чаще решаются при помощи ножа и автомата Калашникова, пишет "Файнэншл таймс". Власти напуганы недавним инцидентом в Париже: нападение было совершено на полицейский конвой, троих блюстителей порядка застрелили. Бежавший из-под конвоя преступник не пойман до сих пор, хотя премьер-министр Франции заявил, что его арест для властей - дело чести.


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