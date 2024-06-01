3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Вооруженное нападение в Германии, вялотекущая гражданская война в Швеции, пугающий рост преступности во Франции
1 июня в немецком городе Хаген неизвестный открыл стрельбу по прохожим. Ранены несколько человек, а преступнику удалось скрыться. Полиция сообщает, что поиски стрелка ведутся не только в самом Хагене, но также в прилежащем регионе. Мотивы преступника неизвестны. Инцидент произошел на следующий день после того, как в немецком Мангейме было совершено нападение на представителя партии "Альтернатива для Германии". Преступник-мигрант нанес несколько ударов ножом политику, а потом и полицейскому. Другой блюститель порядка застрелил преступника. Только за последние полгода на представителей "Альтернативы для Германии" было совершено 26 нападений.
"Экспресс" характеризует ситуацию в Швеции как вялотекущую гражданскую войну
Криминогенная ситуация в Европе быстро выходит из-под контроля властей. Британское издание "Экспресс", например, характеризует ситуацию в Швеции как вялотекущую гражданскую войну. Издание сообщает, что в 2022 году в стране зарегистрировано около 400 перестрелок. Власти Швеции не в силах обуздать рост преступности: этнические банды безнаказанно совершают самые чудовищные насильственные преступления, некоторые районы столицы и ряд провинциальных городов находится под практически полным контролем бандитов.
Пугающий масштаб приобрел и рост преступности во Франции
Наркоторговцы берут под контроль целые города. В Марселе конфликты все чаще решаются при помощи ножа и автомата Калашникова, пишет "Файнэншл таймс". Власти напуганы недавним инцидентом в Париже: нападение было совершено на полицейский конвой, троих блюстителей порядка застрелили. Бежавший из-под конвоя преступник не пойман до сих пор, хотя премьер-министр Франции заявил, что его арест для властей - дело чести.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов