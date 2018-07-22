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Вооруженное нападение в ЮАР

Неизвестные открыли огонь по микроавтобусу, в котором члены ассоциации таксистов провинции Гаутенг ехали с похорон коллеги. Погибли 11 человек, еще четверо пострадали. По данным полиции, это была засада: в ЮАР в последнее время покушения на таксистов - частое явление. Водители, объединяясь в группировки, воюют за более выгодные маршруты. Злоумышленники разыскиваются.

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