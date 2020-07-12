Вооруженного луком и стрелами ищут в Германии

Масштабная полицейская операция в небольшом немецком городке Оппенау. Сотня полицейских и три вертолета ищут вооруженного мужчину. Подозрительного человека с луком и стрелами заметили местные жители. Когда приехали правоохранители, мужчине удалось каким-то образом их разоружить, после чего он скрылся. Теперь подозреваемый также вооружен пистолетами и ножом. Полицейские перекрыли часть улиц города и призывают местных жителей укрыться в домах, а водителей просят не брать попутчиков.



