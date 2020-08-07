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Вооруженного захватчика отделения банка во французском Гавре задержали
Все заложники целы и невредимы. До начала спецоперации здание оцепили. Полиция не исключала, что у злоумышленника есть не только пистолет, но и взрывчатка. В процессе переговоров он согласился освободить женщину. Еще один мужчина смог сбежать сам. Правоохранители заявляют: сообщников у злоумышленника не было. Ему 34 года, и у него проблемы с психикой.
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