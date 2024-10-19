Вооруженные националисты захватили собор в украинских Черкассах

Появилось видео избиения митрополита УПЦ Феодосия при штурме храма в Черкассах сторонниками раскольнической церкви. Священник в больнице. Он может остаться без зрения из-за сильного ожога, также врачи диагностировали сотрясение.

Как сообщают украинские СМИ, к Феодосию пришли сотрудники СБУ, принеся ходатайство об усилении митрополиту меры пресечения с ночного домашнего ареста на круглосуточный.



Напомним, ночью 17 октября около сотни человек в масках во время Божественной литургии ворвались на территорию главного храма Черкасской епархии канонической УПЦ - одного из крупнейших в Украине.



По данным журналистов, из храма была похищена казна, документы, компьютеры и иконы. Появились видео, на которых захватчики стреляют по прихожанам.