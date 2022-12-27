Вооруженные силы Сербии приведены в боевую готовность

Верховный главнокомандующий, президент Сербии Александар Вучич подписал указ о приведении в боевую готовность Вооруженных сил страны. Об этом пишет БелТАсо ссылкой на вице-премьера, министра обороны Сербии Милоша Вучевича.

Милош Вучевич рассказал, что президент Сербии отдал приказ привести армию страны в высшую степень боевой готовности. Такой приказ дает полные полномочия защищать территориальную целостность и суверенитет Сербии. Защищать всех граждан страны, предотвращая погром и террор в отношении сербов, где бы они ни жили.

Также о приведении сил МВД в полную боеготовность сообщил министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич. Внутренние войска будут переданы под командование начальника генерального штаба и займут позиции, предусмотренные оперативным планом.