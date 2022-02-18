Вооруженные силы Украины и самопровозглашенные ДНР И ЛНР обвинили друг друга в провокациях

Со вечера 17 февраля на востоке Украины наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 500 взрывов вдоль линии соприкосновения в Донбассе, при этом сегодня их интенсивность снизилась. Накануне ряд населенных пунктов подвергся интенсивному артобстрелу - под огнем оказались детский сад и лицей, находящиеся на территории, подконтрольной Украине. В итоге пострадали две женщины. Госпредприятие "Луганскгаз" также сообщило о повреждении газопровода в селе Николаевка.