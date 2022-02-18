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Вооруженные силы Украины и самопровозглашенные ДНР И ЛНР обвинили друг друга в провокациях

Со вечера 17 февраля на востоке Украины наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 500 взрывов вдоль линии соприкосновения в Донбассе, при этом сегодня их интенсивность снизилась. Накануне ряд населенных пунктов подвергся интенсивному артобстрелу - под огнем оказались детский сад и лицей, находящиеся на территории, подконтрольной Украине. В итоге пострадали две женщины. Госпредприятие "Луганскгаз" также сообщило о повреждении газопровода в селе Николаевка.

Вооруженные силы Украины и самопровозглашенные ДНР И ЛНР обвинили друг друга в провокациях. Как заявляют источники республик, ВСУ задействовали минометы и противотанковый ракетный комплекс. Украинская сторона, в свою очередь, утверждает, что открыла ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и обвинила самопровозглашенные республики в обстреле станицы Луганской, в результате чего под удар попало здание детского сада.

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