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Вооруженный мужчина в аэропорту Гамбурга сдался полиции
Вооруженный мужчина в аэропорту Гамбурга покинул машину и сдался полиции. Об этом сообщаютРИА Новостисо ссылкой на официальный аккаунт полиции в социальной сети X.
Сообщается, что ребенок, которого удерживал мужчина, не пострадал. Злоумышленник покинул машину и без сопротивления был задержан сотрудниками полиции.
Как сообщалось ранее, 4 ноября аэропорт Гамбурга закрыли из-за крупной операции, которую проводила немецкая полиция на взлетно-посадочной полосе. Позже стало известно, что вооруженный мужчина удерживал в машине четырехлетнюю дочь. По информации полиции, возможной причиной подобного поступка мог стать спор об опеке над ребенком.
Фото:
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