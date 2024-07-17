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Вооруженный мужчина в маске задержан у места проведения съезда Республиканской партии в штате Висконсин

Вооруженный мужчина в маске задержан у места проведения съезда Республиканской партии в штате Висконсин

В американском штате Висконсин в городе Милуоки у периметра безопасности Национального съезда Республиканской партии был задержан вооруженный мужчина в лыжной маске. Об этом

сообщает

ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

По данным телеканала, полиция провела задержание в нескольких кварталах от места проведения мероприятия. При обыске у мужчины в сумке были обнаружены пистолет и патроны. Лицензии на ношение оружия в Висконсине или в других штатах у него не было. Мотивы задержанного не раскрываются.

В Висконсине разрешено ношение оружия, и мэр Милуоки Кавалье Джонсон ранее подтвердил ТАСС, что власти не будут вводить временный запрет на его пронос во внешний периметр зоны проведения съезда республиканцев. Это вызвало широкий резонанс в обществе в свете покушения на экс-президента Дональда Трампа за несколько дней до мероприятия и усиления после этого мер безопасности в городе.

Съезд Республиканской партии в Милуоки начал работу 15 июля. В первый день делегаты официально выдвинули Трампа кандидатом в президенты, а сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса - кандидатом в вице-президенты.

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