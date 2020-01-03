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Вооруженный ножом ранил троих людей в одном из парков Парижа

Срочные новости приходят в эти минуты из Парижа. Вооруженный ножом ранил троих в одном из парков. Один из них находится в тяжелом состоянии. Нападавший застрелен полицейскими.

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