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Вопрос о репарациях Польше окончательно закрыт, заявил Шольц
Канцлер Германии заявил, что вопрос о немецких репарациях Польше закрыт - окончательно и навсегда. Шольц напомнил, что почти 70 лет назад официальная Варшава подписала отказ от компенсаций. А речь идет о сумме в триллион триста миллиардов евро. Поляки продолжают настаивать на своем, чтобы отвлечь внимание граждан от энергокатастрофы, которую пророчит польская оппозиция.
Фото: pixabay.com
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