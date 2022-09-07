ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Вопрос о репарациях Польше окончательно закрыт, заявил Шольц

Канцлер Германии заявил, что вопрос о немецких репарациях Польше закрыт - окончательно и навсегда. Шольц напомнил, что почти 70 лет назад официальная Варшава подписала отказ от компенсаций. А речь идет о сумме в триллион триста миллиардов евро. Поляки продолжают настаивать на своем, чтобы отвлечь внимание граждан от энергокатастрофы, которую пророчит польская оппозиция.




Фото: pixabay.com

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все