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Вопрос о заборе на границе с Беларусью вынесут на референдум в Польше
Варшава продолжает активно вооружаться и намерена закупить у Соединенных Штатов вертолеты Apache. Вкупе с танками Abrams они призваны надежно запереть Брестские ворота. Так выразился польский министр обороны. Польские приготовления выглядят тем более угрожающими, что Беларусь не дает никаких поводов для агрессивной демонстрации соседями военной мощи.
На днях принято решение и о закупке у Южной Кореи 1000 танков, около 200 из них будут поставлены в течение ближайших двух лет. Кроме того, власти Польши обещают в считанные дни перебросить к своим восточным рубежам до 10 тыс. штыков. А к концу года, по заявлению министра обороны, у границы будет создана новая часть с центром дислокации в Чарне-Белостоцкой.
И чтобы еще больше накалить обстановку, правящая партия Польши инициировала референдум одновременно с парламентскими выборами. Один из вопросов - поддерживаете ли вы ликвидацию забора на границе с Беларусью. Правда, не из гуманистических побуждений, а всего лишь электоральных - в ролике, анонсирующим этот пункт народного волеизъявления, министр обороны рассказывает об угрозе со стороны Беларуси и России, миграционном кризисе и, конечно, поливает грязью оппонентов правящей партии, которые как раз выступали против строительства ограждения.
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