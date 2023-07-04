Вопросы интеграции - в Эстонии украинцев сравнили с французскими беженцами

Эстонские СМИ решили провести параллели между тем, что сейчас творится во Франции, и тем, что гипотетически может произойти. То есть украинцев фактически сравнивают с мигрантами с Ближнего Востока и Африки, которые нормально не обучают своих детей, живут на пособия и не хотят интегрироваться во французское общество. Суть журналистских изысканий - необходимо как можно скорее ассимилировать украинцев, ибо эстонское общество и без того расколото.