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Вопросы Сирии обсуждают в Совбезе ООН
По данным организации, более 4 миллионов сирийцев - а это треть населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи. Генеральный секретарь ООН призвал Совбез на год продлить разрешение натрансграничные поставки варабскую страну.
При этом проблему урегулирования ситуации в Сирии Запад продолжает увязывать с политическим решением в стране. Россия же призывает к активному противостоянию террористическим группировкам и восстановлению Сирии. Напомним, 24 ноября боевики обстреляли жилые кварталы Алеппо снарядами с отравляющим веществом. Пострадали не менее 70 человек. А российские военные тем временем атаковали последний оплот «Исламского государства» на юге Сирии: ликвидировано около 270 боевиков, изъято большое количество оружия, боеприпасов, снарядов и мин иностранного производства.
Тревожные данные обнародовала сегодня верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет: около 7 000 сирийцев оказались в ловушке между террористами ИГ, которые не дают им покинуть провинцию Дейр эз-Зор, и воздушными ударами коалиции под руководством США. Есть сведения о массовых казнях.
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