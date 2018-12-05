Вопросы Сирии обсуждают в Совбезе ООН

По данным организации, более 4 миллионов сирийцев - а это треть населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи. Генеральный секретарь ООН призвал Совбез на год продлить разрешение натрансграничные поставки варабскую страну.

При этом проблему урегулирования ситуации в Сирии Запад продолжает увязывать с политическим решением в стране. Россия же призывает к активному противостоянию террористическим группировкам и восстановлению Сирии. Напомним, 24 ноября боевики обстреляли жилые кварталы Алеппо снарядами с отравляющим веществом. Пострадали не менее 70 человек. А российские военные тем временем атаковали последний оплот «Исламского государства» на юге Сирии: ликвидировано около 270 боевиков, изъято большое количество оружия, боеприпасов, снарядов и мин иностранного производства.