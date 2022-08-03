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Ворота в преисподнюю - гигантский провал в земле появился в Чили

В Чили пытаются определить причины появления загадочного провала в земле. Прямо посреди равнины возникло гигантское отверстие диаметром в 25 метров и глубиной в 200 метров. Позже диаметр увеличился до 32 метров. Внутри колодец абсолютно пуст, его края практически идеальной круглой формы.

Предполагается, что гигантский провал мог появиться в результате горных работ на близлежащем руднике. Сейчас загадочное явление исследуют специалисты.

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