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Воровал лоферы от Gucci и ковырялся в ковриках в поисках рассыпанных наркотиков - сын Байдена о своей жизни
Не секрет, что у западных элит в шкафу много скелетов и грязного белья. Пикантные детали из жизни рассказывают друзья, коллеги, а порой и сами политики на страницах книг с миллионными тиражами.
Возьмем, к примеру, сына президента США Хантера Байдена. Покаяние золотого мальчика мгновенно стало бестселлером.
6 апреля 2021 года свет увидела книга Хантера Байдена под названием "Прекрасные вещи". Правда, из прекрасного там были только слова автора в адрес своего отца. Остальное - полный мрак. Сын лидера демократов рассказывает, как за дозу отдавал дорогую одежду, туфли, часы и даже технику. Особенно позорный эпизод жизни Хантера - любовная связь с вдовой своего старшего брата Хэйли.
Эти мемуары окрестили "книгой бесчестия". Хотя определение, пожалуй, еще слишком мягкое.
Отдельная история - должность Хантера в украинской компании "Буризма", где он появлялся редко, ничего не смыслил в добыче газа и получал, торгуя влиянием отца, 50 тыс. долларов в месяц. Спускал все на любимые развлечения. Уже после выхода книги в серии интервью он снова в деталях вспоминал свои шокирующие похождения.
На десерт: у Хантера украли ноутбук с откровенными фотографиями, где сын Байдена употребляет наркотики, занимается сексом с несовершеннолетними. Правда, сам автор "Прекрасных вещей" не помнит, как компьютер пропал, но уверен, что это дело рук российской разведки.
Конечно, это довольно серьезно ударило по репутации Байдена. Но другое дело, что ему все-таки удалось избраться президентом США, во многом благодаря цензуре и тому, что этот скандал пытались замолчать многие мейнстримовые медиа и цифровые площадки США. Я напомню, в 2020 году всячески блокировали обсуждение этих скандальных историй. Но, как мы видим сейчас, они оставили довольно серьезную отметку на его и биографии, и репутации. Кончено, в будущем Байдену уже не удастся отмыться от всех этих скандалов.
Что позволяет себе правящая элита? Наркотики, пьянство, оскорбления и коррупция. Громкие разоблачения и пикантные подробности личной жизни смотрите в "Понятной политике".
Фото:https://iz.ru
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