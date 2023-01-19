Воровал лоферы от Gucci и ковырялся в ковриках в поисках рассыпанных наркотиков - сын Байдена о своей жизни

Конечно, это довольно серьезно ударило по репутации Байдена. Но другое дело, что ему все-таки удалось избраться президентом США, во многом благодаря цензуре и тому, что этот скандал пытались замолчать многие мейнстримовые медиа и цифровые площадки США. Я напомню, в 2020 году всячески блокировали обсуждение этих скандальных историй. Но, как мы видим сейчас, они оставили довольно серьезную отметку на его и биографии, и репутации. Кончено, в будущем Байдену уже не удастся отмыться от всех этих скандалов.

Малек Дудаков, политолог-американист