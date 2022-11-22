Воры в Литве крадут на сумму 150 евро, на это есть веская причина

Рост цен в торговых сетях Литвы вынуждает местных жителей больше воровать. Чаще всего крадут спиртные напитки, парфюмерию и электронику, масло, кофе, лотерейные билеты и подгузники. Большая часть краж исчисляется суммой примерно в 150 евро, и на это есть веская причина - именно до этой суммы применяется не уголовная, а административная ответственность. За 10 месяцев количество краж увеличилось почти вдвое по сравнению с прошлым годом.