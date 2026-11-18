18 ноября Латвия ежегодно отмечает День провозглашения Латвийской Республики. Когда читаешь в этот день поздравления от первых лиц страны, голова кругом идет от этнографического музея, в который попадаешь. Там можно еще раз уяснить, что цель существования Латвии - сохранение латышской нации. Что это единственное место, где могут жить латыши. А положительная дискриминация других национальностей допустима и правильна в угоду процветания латышской нации и культуры.

А как же на самом деле была создана Латвия как государство на обломках Российской империи в 1918 году? Об этом рассказали в проекте "Вечерний Мамыкин".

Отцом-основателем страны был не только этнический латыш Янис Чаксте (тогда депутат российской Государственной думы, а позднее первый президент Латвии), но и русский просветитель-общественник Мелетий Каллистратов, и этнический немец-правовед Пауль Шиман, и люди самых-самых разных национальностей.

Нигде и никогда не было сказано, что Латвия только для латышей. Не было как такового понятия о государственном языке, а в парламенте страны (вначале в Учредительном собрании, а потом в Сейме) депутаты могли официально выступать на трех языках - латышском, русском и немецком. На трех языках были названия улиц, а в соседней с Беларусью Латгалии, на востоке Латвии, на табличке указателя добавлялся еще один язык - польский.

Не было понятия "негражданин". Любой житель Российской империи в течение года мог стать гражданином Латвии просто так, по заявлению. Представляете? Любой. От Финляндии и Польши до Камчатки.

Государство в довоенной Латвии гарантировало среднее образование в школе на восьми языках: латышском, русском, немецком, еврейском, идише, литовском, эстонском, польском и белорусском. Соответственно, эти восемь национальностей в учредительных документах государства считались как бы своеобразными народами-соучредителями страны, автохтонным населением.

Тут забавная деталь: белорусы как нация в 1918 году в Латвии признавались, и школы финансировались, а такой нации, как украинцы, не было и в помине.

В годы немецко-фашистской оккупации 1941-1944 годов в Латвии нацисты не закрыли ни одной русской или белорусской школы и позволяли местным детям учиться по русским или белорусским учебникам, которые были изданы до войны. Вдумайтесь, нацисты не закрыли ни одной школы, а современные власти Латвии уничтожили все школы, все детские сады и все университеты на русском языке.

Да, отношения с Советским Союзом безоблачными не назовешь, но работали посольства, совершались визиты первых лиц, и первые лица Латвии в своих публичных выступлениях особо подчеркивали важность отношений с Советской Россией, а позднее с СССР.

Если бы отцы-основатели страны увидели сегодняшнюю Латвию, они, наверное, перевернулись бы в гробу. Латышский язык стал инструментом наказания, устрашения. За незнание латышского человек, даже крупнейший специалист в своем деле, может быть уволен. Впрочем, всех и уволили, обескровив еще в начале 1990-х годов флагманы промышленности Латвийской ССР.

Язык крупнейшей лингвистической общины, русский, в сегодняшней Латвии запрещен, а за его публичное использование людей наказывают не только административно, но и уголовно. С 1 января 2027 года в Латвии исчезнут все общественные СМИ на русском, а телевидения и радио на русском языке уже пару лет как нет. Коммерческие FM-радиостанции замолкнут по истечении сроков своих лицензий на вещание.

Страна на протяжении многих лет на полном серьезе готовится объявить войну ближайшим соседям - России и Беларуси. И в ущерб финансированию элементарных потребностей общества тратит баснословные деньги на закупку вооружений.

Наследники современной независимой Латвии у сегодняшнего руля страны - неблагодарные потомки, не умеющие сохранить наследие основателей независимой Латвии 1918 года.

Каждый год уже после начала специальной военной операции и после того, как все западные страны оборвали отношения с Беларусью, ввели санкции, глава белорусского государства Александр Лукашенко продолжает поздравлять страны Европы и Прибалтики с их государственными праздниками. И этот год не исключение. Президент опять поздравляет Латвию с Днем провозглашения независимости. Правда, поздравления всегда начинаются не с обращения к властям и правительству, а к народу Латвии.

Современная Беларусь мне сегодня удивительно напоминает Латвию 1918 года. Два официальных языка. Хочешь - учись в школе или в вузе на белорусском, хочешь - на русском. Отношения со всеми странами максимально добрососедские. И во многих отраслях экономики Беларусь не только независима, но и задает тон технологиям в мире.

Поэтому, наверное, граждане Беларуси самых разных национальностей - грузины, армяне, азербайджанцы - в последних опросах общественного мнения часто называют себя белорусами.

Потому что белорусом можно не родиться, но им можно стать. Белорусом любой национальности и принадлежащим государству Беларусь.