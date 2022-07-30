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Восемь человек погибли в Грузии во время крушения вертолета

Восемь человек погибли в Грузии во время крушения вертолета

Все 8 человек погибли в разбившемся в горах Грузии вертолете, а также парапланерист, пишет агентство РИА Новости.

Все 8 членов экипажа вертолета, который взорвался после падения в горах Гудаури в Грузии, погибли, также погиб иностранный турист-парапланерист, заявил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури.

Вертолет с сотрудниками грузинских МВД и Минздрава проводил в пятницу поиски парапланеристов в горах Гудаури. В ходе поискового мероприятия вертолет разбился.

"Нам очень тяжело, всем, особенно семьям, их друзьям. Вы знаете, что 6 человек были нашими сотрудниками, а 2 - врачами скорой медицинской помощи. К сожалению, все 8 человек погибли. Один человек, летевший на параплане, получил ранения. Иностранный турист, который был с ним, также погиб. Раненого грузина везут в клинику сотрудники скорой помощи", - заявил Гомелаури журналистам.

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