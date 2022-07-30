Восемь человек погибли в Грузии во время крушения вертолета

"Нам очень тяжело, всем, особенно семьям, их друзьям. Вы знаете, что 6 человек были нашими сотрудниками, а 2 - врачами скорой медицинской помощи. К сожалению, все 8 человек погибли. Один человек, летевший на параплане, получил ранения. Иностранный турист, который был с ним, также погиб. Раненого грузина везут в клинику сотрудники скорой помощи", - заявил Гомелаури журналистам.