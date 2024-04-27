Восемь человек погибли в результате крушения вертолета в провинции Пастаса в Эквадоре, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС. Вертолет доставлял гуманитарную помощь для населения, которое пострадало от наводнений. Военные сформировали комиссию для расследования причин происшествия.