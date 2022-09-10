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Восхождение на престол короля Карла III
В Великобритании началась официальная церемония провозглашения нового короля Карла III на Совете о престолонаследии. В его состав входят тайные советники, депутаты Палаты общин, верховные комиссары королевства, лорд-мэр Лондона и другие высокопоставленные госслужащие. В последний раз Совет по престолонаследию собирался в феврале 1952года для возведения на трон Елизаветы II. Сегодня с балкона Сент-Джеймсского дворца, расположенного в центре Лондона, провозглашают ее сына - короля Карла III.
В прокламации восхваляется предыдущий монарх и объявляется поддержка новому. На следующем заседании совета будет присутствовать сам король, который даст традиционную клятву защищать Шотландскую церковь. Коронация состоится в течение нескольких месяцев. Ранее король выступил с обращением к нации, в котором пообещал поддерживать конституционные принципы и служить своей стране и народу с такой же преданностью, как это делала его мать.
Фото: pixabay.com
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