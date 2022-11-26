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Восстание на острове Майотта

На острове Майотта, который является частью Коморского архипелага, продолжаются ожесточенные столкновения местного населения с полицией.

Бунтовщики жгут автомобили и дома, громят магазины, штурмуют офисы местных органов госуправления. Речь фактически идет, как указывают местные СМИ, о настоящей гражданской войне.

За рубежом данные события обходят молчанием - это тем более удивительно, ведь речь идет о французском заморском департаменте. Остров Майотта был аннексирован Францией около сорока лет назад. Островитяне столкнулись с поистине европейским ростом цен, при том, что доходы у них практически африканские.

Правительство Франции рассматривает возможность отправки на Майотту дополнительных армейских подразделений для подавления восстания.

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