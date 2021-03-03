ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19

Напряженной остается ситуация с коронавирусом в мире

И сегодня не только экономика нуждается в помощи, но и природа. Такое мнение выразил главный экономист ООН Эллиот Харрис. Мир сейчас вступает в ту фазу, когда экономика будет сильно зависеть от экосистемы в целом. Поэтому восстанавливать ее нужно с оглядкой на окружающую среду.

В ближайшем будущем ООН введет комплексную систему эколого-экономического учета

Она позволит лучше прорабатывать вопросы рационального использования природных ресурсов, а также оценивать воздействие природоохранных мероприятий на реальный сектор экономики.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все