Восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19

И сегодня не только экономика нуждается в помощи, но и природа. Такое мнение выразил главный экономист ООН Эллиот Харрис. Мир сейчас вступает в ту фазу, когда экономика будет сильно зависеть от экосистемы в целом. Поэтому восстанавливать ее нужно с оглядкой на окружающую среду.