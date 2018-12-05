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Восстановление Сирии и возвращение беженцев на повестке дня членов Совбеза ООН

Политическое урегулирование, восстановление Сирии и возвращение беженцев. Эти вопросы сегодня будут обсуждать члены Совбеза ООН.

Более 4 миллионов сирийцев в районах, которые не контролирует правительственная армия, нуждаются в гуманитарной помощи, заявляют в организации. Уточняя, что это примерно треть всех жителей страны. Многие сирийцы по-прежнему находятся в опасности. Отметим, Россия призывает Запад активно участвовать в восстановлении Сирии. Но большинство стран и организаций поддерживает подход ООН, который увязывает реконструкцию с политическим решением в этой стране.

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