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Восточная Европа блокирует украинский зерновой экспорт

Совет Евросоюза по сельскому хозяйству подтвердил, что в Брюссель поступило обращение пяти граничащих с Украиной государств. Они требуют продлить санкции на импорт зерновых после 15 сентября (в этот день истечет ныне действующий запрет на ввоз украинского продовольствия в Болгарию, Польшу, Румынию, Венгрию и Словакию).

Государства таким образом пытаются защитить своих фермеров от разорения, которое делает неизбежным ввоз дешевого продовольствия из Украины. Впрочем, рассмотрение требования Евросоюзом - только формальность: запрет будет действовать, что бы в Брюсселе на этот счет ни решили. По крайней мере, так утверждает Варшава.

МВФ обещает подорожание пшеницы

МВФ тем временем прогнозирует рост цен на хлеб: прекращение зерновой сделки приведет к росту биржевых котировок на 10-15 %. За 2022 год Украина вывезла 33 млн тонн, причем не только пшеницу, но также кукурузу и другие злаки. Таким образом, страна находится в пятерке главных экспортеров планеты и контролирует около 15 % рынка.

Однако падение объемов экспорта неизбежно. Из-за конфликта России и Украины урожай 2023 года снизится на 40 %. Вывозить хлеб в прежних объемах означало бы голод для страны. Сокращение экспорта вполне позволит Украине обойтись сухопутными маршрутами.

Россия гарантирует третьему миру хлеб

Россия же намерена поставлять зерно нуждающимся странам безо всякой зерновой сделки и по низким ценам.

Мы готовы возместить примерный объем, который проходил в прошлом году в рамках Черноморской инициативы для наиболее нуждающихся стран. Соглашения на этот счет еще не подписаны, но контакты ведутся, и эти контакты будут продолжены. Я думаю, никаких нет сомнений, что так оно и будет.
Сергей Вершинин, замминистра иностранных дел России

Экспорт зерна в третий мир уже удалось нарастить вопреки санкциям и ограничениям, например, поставки в Бангладеш увеличились почти в 6 раз, в Тунис - в 14 раз.

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