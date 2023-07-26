Восточная Европа блокирует украинский зерновой экспорт

Мы готовы возместить примерный объем, который проходил в прошлом году в рамках Черноморской инициативы для наиболее нуждающихся стран. Соглашения на этот счет еще не подписаны, но контакты ведутся, и эти контакты будут продолжены. Я думаю, никаких нет сомнений, что так оно и будет.

Сергей Вершинин, замминистра иностранных дел России