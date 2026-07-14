"Восточный щит": Польша за полгода построила всего 1 км новых укреплений

Программа "Восточный щит" стоимостью почти в 2,5 млрд долларов, призванная превратить восточную границу в неприступную крепость, за первое полугодие 2026 года принесла Польше всего 1 км новых укреплений.

И это при том, что программа стартовала еще осенью 2024 года, а к 2028 году должна была защитить почти 700 км пограничной полосы.

Пока польских налогоплательщиков пугают рассказами о "гибридных атаках", чиновники просто набивают карманы бюджетными деньгами.

Похоже, это идеальная коррупционная схема: миллиарды обещаний, миллионы потрачены и всего 1 км построен.