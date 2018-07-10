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Восточные регионы Сибири во власти большой воды

Затяжные дожди вызвали мощные паводки в Забайкальском крае. Реки вышли из берегов и затопили сотни домов, дороги, разрушили более 20 мостов, в том числе один железнодорожный. Ликвидируют последствия стихии около 70 спасателей. 

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