Востоковед Сухов: Военная эскалация - типичный инструмент США для принуждения Ирана к диалогу

Эксперты видят очередную попытку США принудить Тегеран к переговорам через военное давление, но жесткая позиция сторон лишь обостряет обстановку.

Николай Сухов, востоковед, ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН (Россия):

"Смотрите на биржевые котировки: если реально нефть и газ пошли вверх на мировых рынках, то это серьезная стадия конфликта, если все ровно, то рынок ощущает, инсайдеры знают, что это все кратковременно. Но цены пошли вверх. На самом деле это типичная политика США - надавить, оказать военное давление, чтобы потом было легче договариваться и откатывать от какой-то позиции назад, потому что Иран стоит на своем. Мы видим, что, по сути дела, до обсуждения ядерной программы вообще не доходит. Все крутится вокруг Ормуза. И Ормузский пролив является средством посильнее, чем ядерная бомба, как оказалось, в руках Ирана".